Katharina Fleischhacker aus Markt Hartmannsdorf arbeitet in Feistritzwald als Försterin. Die 22-Jährige liebt ihren Beruf sehr © Julia Binder

Försterin – diesen bei Frauen sehr seltenen Beruf übt die gebürtige Markt Hartmannsdorferin Katharina Fleischhacker in Feistritzwald in der Gemeinde Rettenegg aus. Die 22-Jährige ist mit der Land- und Forstwirtschaft und den damit verbundenen Arbeiten aufgewachsen und war deshalb schon von klein auf damit vertraut. Bereits in der HBLA für Forstwirtschaft in Bruck an der Mur hat sie bemerkt, dass der Beruf einer Försterin wie für sie gemacht wäre. Im Oktober 2019 absolvierte sie die Staatsprüfung und arbeitet seitdem als ausgebildete Försterin im Waldbüro RG ZT GmbH in Rettenegg, wo sie auch schon während ihrer zweijährigen Adjunktenzeit gearbeitet hat.