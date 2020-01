Facebook

Roman Pichler und Monika Romirer bei einem gemeinsamen Auftritt auf den Grazer Kasematten © Gerald Hirl

Normalerweise singt er auf den großen Opernbühnen in Europa, hauptsächlich in Deutschland, seiner Heimat Südtirol, der Schweiz und in Österreich, darunter auch schon öfter in Graz. Aktuell ist er in der Rolle des Adam an der Oper Leipzig engagiert, doch am kommenden Sonntag (18 Uhr) wird er im Gemeindesaal Sinabelkirchen auftreten: Die Rede ist vom Tenor Roman Pichler.