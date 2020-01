Große Freude bei den Besitzern von Bullmastiff-Hündin Indi: Das Tier fand in der Nacht auf Sonntag von selbst wieder zu ihrem Zuhause in St. Ruprecht zurück. Aus Panik vor der Knallerei war sie zu Silvester ausgerissen.

Indi ist mit ihren Besitzern wieder vereint © Facebook

Wegen der Silvesterknallerei am 31. Dezember hatte Bullmastiff-Hündin Indi in St. Ruprecht an der Raab in Panik ein Loch unter den Zaun gegraben und war geflüchtet.