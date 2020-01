Facebook

© FF Kühwiesen

Großes Glück im Unglück hatte ein Pkw-Lenker am Freitagvormittag bei St. Ruprecht/Raab: Der Mann war mit seinem Pkw aus Richtung Arndorf auf dem Arndorf Weg unterwegs, kam an der Stopptafel an der T-Kreuzung aber nicht zum Stehen, sondern schlitterte mit dem Pkw geradeaus weiter, durchbrach den Zaun eines Firmengeländes und steckte am Ende in einem Nebengebäude fest. Das Brisante an der Geschichte: Bei dem Nebengebäude handelt es sich um das Sondermülllager des Betriebes, in dem normalerweise lauter brennbare Stoffe wie Lacke, Farben oder Batterien gelagert sind. "Zum Glück ist das Lager aber vor Kurzem ausgeleert worden, sonst hätte das alles in Flammen stehen können", heißt es bei der Polizei St. Ruprecht.