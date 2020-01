Kleine Zeitung +

St. Ruprecht an der Raab Raststation Mayer: Der lange Weg zu einem neuen Besitzer

Am 27. Jänner sperrt der Imbissstand Mayer in St. Ruprecht an der Raab wieder auf, vorläufig noch unter den aktuellen Betreibern. Mögliche Schließung der Zufahrten durch das Land sorgt für Verzögerungen des Verkaufs.