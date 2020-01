Mitterdorf an der Raab Überschlag auf der B72: Lenkerin verletzt

Facebook

Der Pkw landete auf dem Dach © FF Hohenkogl

Auf der B72 kam es am Donnerstag um halb 12 Uhr mittags im Gemeindegebiet von Mitterdorf an der Raab zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Lenkerin war in Fahrtrichtung Graz kam ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs im Bereich der Kreuzung mit der Landesstraße Richtung St. Ruprecht an der Raab links von der Straße ab und überschlug sich.