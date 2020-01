Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Weizer Sternsinger bildeten einen 90er: Er soll die Anzahl der Gruppen symbolisieren, die in der Pfarre Weiz unterwegs waren © Georg Stühlinger

Am 17. Jänner werden 70 Kinder in einen Bus steigen und auf geht’s in die Therme! Denn die Birkfelder Sternsinger werden zum Dank für ihren Einsatz zu einem Thermentag eingeladen. „Da freuen sich die meisten sehr darauf“, sagt der Birkfelder Pastoralassistent Helmut Konrad.

Insgesamt sei die Aktion sehr gut gelaufen, sagt Konrad und viele seiner Kollegen bestätigen dies: In den meisten Pfarren gibt es eine Steigerung der Spenden. „Wir haben da sicher wieder den Weltrekord“, sagt der Weizer Kaplan Hannes Geieregger. Er meint damit allerdings nicht Weiz, sondern das ganze Land: „Österreich hat immer das höchste Ergebnis neben Südtirol und Bayern“, so Geieregger. Die Dreikönigsaktion gebe es in diesen drei Gebieten plus in Teilen der Schweiz.