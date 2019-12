Gleisdorf, Hofstätten Im neuen Jahr baut Jerich International aus

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Westlich des aktuellen Firmengeländes soll der Zubau bis zuer ersten Straße erfolgen © Screenshot: Google Maps

2019 wurde das 50-Jahr-Jubiläum gefeiert, für das neue Jahr sind bereits die nächsten Schritte geplant: Transportunternehmer Jerich International strebt eine Ausweitung des Firmengeländes in der Gemeinde Hofstätten an der Raab an. „Wir warten eigentlich schon eineinhalb Jahre darauf, aber mit der Umwidmung des angrenzenden Grundstücks hat es sich ein bisschen hingezogen“, sagt Geschäftsführer Herbert Jerich junior. Hofstättens Bürgermeister Werner Höfler bestätigt das: „Es geht da um eine größere verkehrstechnische Erschließung für den gesamten Bereich. Die Einwendungen wurden jetzt behandelt und im neuen Jahr sollte die Umwidmung möglich sein.“ Bauen darf dort übrigens nur Jerich als Erweiterung des aktuellen Betriebsgeländes, eine Neuansiedlung eines anderen Unternehmens wäre nicht erlaubt.