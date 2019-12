Nach einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung lief Motoröl aus dem Unfallauto in die Rittschein (Pöllau bei Gleisdorf). Die Feuerwehr errichtete Ölsperren im Bachbett.

© FF Pöllau

Ein 17-Jähriger landete am Donnerstag mit seinem Pkw im Bachbett der Rittschein in Pöllau bei Gleisdorf (Markt Hartmannsdorf). Aus noch nicht geklärten Gründen kam der Lenker um 7.45 Uhr in einer Linkskurve von der Gemeindestraße ab - er konnte sich daraufhin selbst aus dem Auto befreien und wurde von der Rettung ins LKH gebracht.