Die Hofstättener Volksschulkinder bei ihrer Aufführung © Julia Binder

Am zweiten Adventsonntag lud die Gemeinde Hofstätten an der Raab zu ihrer alljährlichen Adventfeier in das Gemeindezentrum ein. Musikalische Darbietungen kamen von der Volksschule Hofstätten und der Musikschule Gleisdorf. Der Gemeinderat und Obmann des Kulturausschusses, Franz Färber, moderierte die Beiträge an. Die Feier wurde mit einem ruhigen Akkordeon- und Violinenduett eingeleitet. Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen spielten das Stück „Raupe Nimmersatt“ und ernteten dafür tosenden Applaus.