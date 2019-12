Ein bezaubendes Ambiente für einen Adventmarkt ist der Badesee in Sinabelkirchen. Kein Wunder, dass der Andrang groß war. Auch für Kinder gab es ein ansprechendes Programm.

Adent am See

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Franz Kaplan

Rund 25 Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region boten am zweiten Adventwochenende beim Badesee in Sinabelkirchen Weihnachtliches und Kunsthandwerkliches zum Verkauf an.