Am Montag wurde der Tag zur Beseitigung von gewalt an Frauen und Mädchen gegangen. Bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember werden daher rund 130 Gebäude in ganz Österreich orange beleuchtet, darunter auch drei im Bezirk Weiz.

Das Gleisdorfer Rathaus erstrahlt seit Montag in Orange © Raimund Heigl

Am 25. November wird weltweit der „Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen und Mädchen“ begangen. Am 10. Dezember ist „Tag der Menschenrechte“. Dazwischen, also 16 Tage lang, soll im Rahmen der UN Women Kampagne „Orange The World“ weltweit und auch in ganz Österreich ein – leuchtendes – Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt werden.