© (c) Jonas Pregartner

Auf der Anklagebank sitzt ein junger, schüchtern wirkender Steirer: Ihm wird vorgeworfen, in einem Nachtklub mehr als 1000 Euro Schulden angehäuft zu haben – und das in einer einzigen Nacht. Bloß: Er kann sich angeblich nicht daran erinnern. Was an diesem Abend passiert sei, hätte ihm später ein Freund erzählen müssen. „Und wie heißt dieser Freund?“, fragt der Richter. Das wisse der Angeklagte nicht, er kenne ihn nur unter seinem Spitznamen.