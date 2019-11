Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Andritz Gmbh konnten die Besucher puzzeln © Georg Tomaschek

61 Aussteller präsentierten sich am Montag im Gleisdorfer Forum Kloster - jeder davon will möglichst viele junge Leute als zukünftige Angestellte, Lehrlinge oder Schüler gewinnen. An Publikum fehlte es ihnen jedenfalls nicht: 500 Schüler aus der Region waren angemeldet, auch zahlreiche unangemeldete Gäste zeigten sich interessiert.