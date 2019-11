So leidenschaftlich wie diese Herren erfüllen wohl wenige Ministranten ihre Aufgaben: Franz Rossegger und Hermann Ziegerhofer aus St. Kathrein/Hauenstein erzählen, wie es ist, ein reiferer Ministrant zu sein.

Die beiden Ministranten in Aktion bei der Kapelleneinweihung am Alpl © Anneliese Grabenhofer

Einen nicht alltäglichen Dienst versehen Hermann Ziegerhofer aus St. Kathrein am Hauenstein und sein Freund Franz Rossegger, gebürtiger Kathreiner, der in Krieglach lebt. Beide sind 67 Jahre alt, haben Familie, Schlosser gelernt und Sinn für Humor. Das Duo hat es sich zur Aufgabe gemacht, in der Pension als Ministranten zu dienen.