Die erfolgreiche Weizer Segelcrew rund um Skipper Axel Dobrowolny (3. von rechts) © KK

Dass Weizer Segler immer wieder mit Erfolg an großen Regatten teilnehmen, ist mittlerweile bekannt. So war es auch im Oktober, als eine Crew des Weizer Segelvereins ASACC (Austrian Sailing And Cruising Club) beim Croatian Coast Cup zwischen Biograd und Rovinj den vierten Gesamtrang holte. Ohne Streichresultate wären die Österreicher bei der achttägigen Regatta sogar an der dritten Stelle gelandet.