Das linke Bild wurde heute Mittag aufgenommen, das rechts am vergangenen Sonntag zur gleichen Zeit © Webcam Bergfex (2)

Das ist jetzt aber schnell gegangen: Während die Teichalm am Sonntag noch von hunderten Wanderern gestürmt worden war, ist am Mittwoch alles anders: Am Vormittag haben die ersten Schneeflocken das beliebte Ausflugsgebiet in ein sanftes Weiß getaucht.