Weiz, St. Ruprecht/R.Zwei Heckenbrände an einer Straße in einer Nacht

Am Sonntagabend war es an der selben Straße im Raum Weiz kurz nacheinander zu zwei Heckenbränden gekommen. Die Polizei ermittelt.

Der Heckenbrand in Etzersdorf (Gemeinde St. Ruprecht/Raab) © FF Rollsdorf

Aus noch ungeklärter Ursache war am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Hofstraße in Krottendorf (Stadtgemeinde Weiz) eine Thujenhecke in Brand geraten. Die Stadtfeuerwehr Weiz rückte mit 18 Leuten und vier Fahrzeugen aus. Die Kameraden konnten die auf rund 23 Metern Länge in Brand geratene Hecke rasch mit Wasser löschen. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz wieder beendet.