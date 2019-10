Facebook

Barbara und Stefan Wegerer erklären Denise Breitegger Details an der CNC-Maschine © Anneliese Grabenhofer

Denise Breitegger aus Ratten hat eine totale berufliche Veränderung vollzogen: von der Kindergärtnerin zur Tischlereitechnikerin. Vor sieben Jahren war es noch der Traum der heute 22-Jährigen, Kindergärtnerin zu werden. „Damals kam für mich nichts anderes in Frage; ich habe Kinder sehr gerne“, erzählt Denise. Die Ausbildung dauerte fünf Jahre, bereits während dieser Zeit kamen erste Zweifel in ihr auf. Das Administrative, die Dokumentationen und Vorbereitungen, dazu 40 Stunden Unterricht: All das sei sehr intensiv gewesen. „Trotz allem war es die beste Schule fürs Leben. Jeder kannte jeden und man war füreinander da“, erzählt Denise.