Vorwahl für die Gemeinderatswahl am 22. März 2020 in Birkfeld: Oliver Felber ließ die Nächsten weit hinter sich.

Auszählung bei der Vorwahl in Birkfeld © KK

Seit Montag steht die Liste der ÖVP Birkfeld für die Gemeinderatswahl fest. Wie berichtet, hat die ÖVP der Bevölkerung die Reihung der Kandidaten in die Hand gegeben. Wen diese gewählt hatte, das wurde am Montagabend ausgezählt: Oliver Felber bekam 2305 von 2759 gültigen Nennungen – das sind 81,2 Prozent. Insgesamt hatten 70 Prozent aller Birkfelderinnen und Birkfelder an der Abstimmung teilgenommen.