Im Kulturverein KULM in Pischelsdorf läuft die Ausstellung „Der Mensch der Zukunft“. Wie es weiter geht, ist noch nicht klar, denn der Gewerbepark, in dem der Kulturstock 3 untergebracht ist, soll verkauft werden.

Gut besucht war die Ausstellungseröffnung im Kulturstock K3 in Pischelsdorf © Christian Strassegger

Im Kulturverein KULM wurde die zweite Ausstellung zum Thema „Der Mensch der Zukunft“ im Kulturstock 3 in Pischelsdorf. Die Ausstellung ist Teil des Dreijahresprojekts, das sich mit dem Wesen der Kunst beschäftigt, dieses Jahr steht der Mensch im Mittelpunkt. Rund 100 Besucher bestaunten die von insgesamt 18 Künstlerinnen und Künstler ausgestellten Werke. Eröffnet wurde die Ausstellung mit einer Performance von Richard Ludersdorfer zum Thema Mensch und Maschine und einem Puppentheater von Elfriede Scharf. Roman Grabner, der Leiter des „Bruseum“ am Universalmuseum Joanneum in Graz führte durch die Ausstellung und erklärte die Arbeiten.