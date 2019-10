Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die 29 jungen talente mit Dong-Yeon Stelzmüller (links), Alan Gampel (rechts vorne) und Musikschuldirektor Josef Bratl (rechts hinten) © Herwig Heran

Bereits zum zwölften Mal fand in der Vorwoche ein von derWeizer Musikpädagogin Dong-Yeon Stelzmüller initiierter Klavierworkshop der Musikschule Weiz statt. Am Sonntag fand dieser mit einem Konzert der 29 begabten Klavierschülerinnen und Schülern im Kunsthaus Weiz einen wunderbaren Abschluss. Wie bereits im Vorjahr konnte auch heuer wieder mit dem US Amerikaner Alan Gampel, der in Paris das "Maxi Conservatoire de Massilion" leitet, ein großartiger Pianist für den „KK“-Workshop gewonnen werden.