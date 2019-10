Facebook

Dieser „Läufer“, zentraler Bauteil eines Wasserkraftwerks, wurde 1950 in der Elin für das Wasserspeicherkraftwerk Kaprun produziert. Er wog 130 Tonnen © Sammlung Fürhacker

Viele Fotos in Schwarz-Weiß lassen die Industrie in Weiß-Grün wieder aufleben. „Steirerland im Arbeitsg’wand“ nennt sich eine Ausstellung, die im Museum für Geschichte in der Sackstraße 16 in Graz (siehe Infokasten) zu sehen ist.