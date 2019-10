In Thannhausen kam es am Donnerstag zu einem Fischsterben. Auf einem Stück des Oberfladnitzbaches trieben tote Forellen im Wasser.

Der Oberfladnitzbach © Raimund Heigl

Bei Mäharbeiten in der Nähe fiel am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr einem Fischzüchter aus dem Bezirk Weiz auf, dass sich seine Forellen, die er im Oberfladnitzbach und einem Zuchtbecken im Gemeindegebiet von Thannhausen eingesetzt hatte, unruhig verhielten. Er vermutete eine Gewässerverunreinigung und zeigte diese auch bei der Polizei an.