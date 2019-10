Land Steiermark und Bund fördern den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen. Ludersdorf-Wilfersdorf, Floing und Ilztal werden in nächster Zeit stark gefördert.

© Robert Kneschke - stock.adobe.co

19 Millionen Euro gab die steirische Landesregierung zum Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen frei. 450.000 Euro davon gehen in den Bezirk Weiz. In Ludersdorf-Wilfersdorf kann die Kinderkrippe barrierefrei gestaltet und eine zweite Kinderkrippe installiert werden. Barrierefrei sollen auch der Kindergarten in Ilztal und Floing werden.