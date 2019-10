Am 9. November können 300 Gäste bei einem Abend mit viel Musik und Vorarlberger Kulinarik im Hotel Allmer dabei sein. Der Reinerklös geht an "Licht ins Dunkel", ANlass ist der heurige Hotelumbau.

Freuen sich auf einen netten Abend: Axel Dobrowolny, Nina Darnhofer (beide Stadtmarketing), Moderator Heinz Habe und Gastgeber Franz Allmer © Raimund Heigl

Seit Sommer erstrahlt das Hotel Allmer in Weiz in neuem Glanz. Alle Zimmer wurden renoviert, auch ein neuer Gastraum errichtet. „Insgesamt haben wir in den vergangenen drei Jahren 2,2 Millionen Euro investiert“, erzählt Hausherr Franz Allmer.