Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Markt Hartmannsdorf landete am Montagvormittag ein Pkw auf dem Dach © FF Markt Hartmannsdorf

Einiges zu tun hatten die Einsatzkräfte im Bezirk Weiz am Wochenende bzw. Montagfrüh. Gleich zwei Mal krachte in in Markt Hartmannsdorf: Am Samstag war ein Motorradfahrer mit einem Pkw kollidiert, der 58-jährige Motorradlenker musste mit dem Hubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.