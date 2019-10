In dem Projekt „Vital Digital“ bietet die Energieregion nächstes Jahr kostenlose Kurse für Senioren für die Smartphone- und Laptop-Nutzung an.

Das Projekt wurde in Unterfladnitz gemeinsam mit dem verein Chiara präsentiert © Raimund Heigl

E-Mails schreiben, im Internet surfen, ein Smartphone benutzen und damit Fotos aufnehmen und verschicken – was für einen Großteil der Bevölkerung Alltag ist, stellt für viele Senioren eine Hürde dar, über die sie sich nicht zu springen trauen. In der Energieregion Weiz-Gleisdorf möchte man das nicht einfach so belassen. In allen zwölf Gemeinden wird es im nächsten Jahr kostenlose Kurse für die Generation 60 plus für Smartphone- bzw. Laptop-Benutzung geben. „In erster Linie geht es darum, den älteren Menschen die Angst zu nehmen, dass sie etwas kaputt machen können und Lust darauf zu machen, die digitale Welt auszuprobieren“, sagt Energieregions-Obmann Erwin Eggenreich.