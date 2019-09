Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeinderat Birkfeld © Ulla Patz

Auch in Birkfeld gibt es ein Problem mit dem Schulbus: So kämen, sagte der zweite Vizebürgermeister Patrick Derler (FPÖ) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, Volksschulkinder schon eine Stunde vor Schulbeginn in die Schule. Ähnliches berichtete sein Fraktionskollege Andreas Übleis aus Gschaid: Dort würden Kinder zu lange auf den Bus warten.