Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein bisschen zu dick: Der Igel konnte nicht mehr weiter. © FF Gleisdorf

Kein Brand, niemand in Lebensgefahr: so könnten ruhig mehr Feuerwehreinsätze aussehen. Drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gleisdorf - Johann Wallner, Eric Buder und Stefan Walch - rückten am Dienstag aus, um ein besonderes Opfer zu retten. Ein Igel blieb im Zaun einer Gleisdorferin stecken, die Frau konnte ihn selbst nicht befreien und schlug Alarm. "Tierrettungen kommen durchaus öfter vor, mindestens einmal pro Monat", erklärt Johann Wallner, "meistens handelt es sich um Hauskatzen." Eine Igel-Rettung war für ihn noch nie dabei.