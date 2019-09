Facebook

Die Gäste des Almenland-Kirtags auf der Teichalm bewiesen Wetterresistenz. © Georg Tomaschek

"Was das Wetter macht ist uns egal", versprach Obmann Franz Endthaller, "Der Kirtag findet wie geplant statt!" Gesagt, getan: Die elfte Auflage des Almenland-Kirtags auf der Teichalm feierte am Samstag ihren Auftakt - trotz teils heftiger Regenschauer. Die Gäste konnte das Wetter aber nicht fernhalten, zu Mittag war es schon nicht mehr einfach, zwischen all den PKWs und Reisebussen noch eine Parklücke zu ergattern.