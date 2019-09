Seit Mitte Juli wird an der Raabbrücke in Gleisdorf gebaut. Probleme machen eine Unterbrechung nötig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Raabbrücke in Gleisdorf © Land Steiermark/A 16

Die Arbeiten an der Raabbrücke in Gleisdorf müssen unterbrochen werden. Die Totalsperre bleibt bis Montag, 9. September, aufrecht, danach wird die Straße in Richtung Zentrum einspurig befahrbar sein, auch Fußgänger und Radfahrer können die Brücke passieren. Bis 5. Oktober wird noch weitergearbeitet. "Ab 8. Oktober ist die Raabbrücke dann wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar und die Umleitungen somit obsolet", sagt Projektleiter Gernot Hirzabauer von der A16, Verkehr und Landeshochbau.