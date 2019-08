Interview mit Berufssoldatin"Viele haben mich für verrückt gehalten"

Facebook

Kerstin Gottl ist seit 2003 Berufssoldatin © ÖBH/Kickenweiz

Wie ist es zum Berufswunsch Soldatin gekommen und was hat Ihr Umfeld dazu gesagt?

Kerstin Gottl: Der Berufswunsch hat sich während der Schulzeit an der HLW Weiz ergeben. Ich wollte immer etwas Anderes, Anspruchsvolleres machen und eigentlich zur Berufsfeuerwehr in Graz. Nachdem das nicht möglich war (noch keine Frauen bei der Berufsfeuerwehr, Anm.), habe ich mich entschieden, zur ABC-Abwehrkompanie in Graz einzurücken. Meine Familie hat sehr positiv reagiert und war von Anfang an sehr begeistert, meine Freunde teils teils. Viele haben mich für absolut verrückt gehalten, andere haben mich unterstützt.