Unbestimmten Grades verletzt wurde ein Lenker bei einem Unfall am Mittwochvormittag nahe Schloss Stadl.

© FF Hohenkogl

Ein Pkw-Lenker war am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf der L362 von Mitterdorf in Richtung St. Ruprecht an der Raab unterwegs. Auf der Höhe von Schloss Stadl verschluckte er nach eigenen Angaben ein Insekt, musste danach stark husten und kam links von der Fahrbahn ab.