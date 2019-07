Am Dienstagnachmittag begann es in der Küche einer Pizzeria in Weiz zu brennen. Den Feuerwehren Weiz und Landscha gelang es, eine Frau im Rollstuhl und ihren Hund rechtzeitig zu retten.

Die Küche in der Pizzeria © Stadtfeuerwehr Weiz

Nur vier Minuten von der Alarmierung bis zum Ausrücken des ersten voll besetzten Löschfahrzeuges der Stadtfeuerwehr Weiz dauerte es am Dienstagnachmittag: In der Küche einer Pizzeria in der Bahnhofstraße in Weiz war Feuer im Bereich der Fritteuse ausgebrochen. Der Lokalbesitzer hate das Feuer bemerkt und floh mit den Gästen ins Freie. Dazu kam, dass im ersten Stock des Gebäudes Wohnungen sind, die auch schon verraucht waren. Hilflos war dort eine Frau im Rollstuhl gefangen. Der Feuerwehr gelang es, die Frau und ihren Hund aus dem verrauchten Obergeschoß zu retten, sie blieben unverletzt. Auch zwei weitere Personen wurden aus den Wohnungen gebracht.