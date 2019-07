Kleine Zeitung +

Enten gehen im Kreis-verkehr Jeden Tag eine Entenrettung für Weizer Feuerwehr

Montag am Predinger Kreisverkehr, Dienstag am Weizer Kreisverkehr - zwei Mal hintereinander wurde die Feuerwehr Weiz zur Rettung junger Enten gerufen, die in Kanalschächte bei Kreisverkehren in Weiz gefallen waren. Beide Male gab es ein glückliches Ende.