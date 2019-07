Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Pkw prallte gegen einen Baum © FF Rollsdorf

Am Freitag in der Früh war ein Pkw-Lenker auf der L361 von Etzersdorf in Richtung Unterfladnitz (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte geradeaus gegen einen Baum. Der Pkw bleib seitlich liegen. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zunächst von der Feuerwehr versorgt und dann vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht.