Das Bärental in der Gemeinde Mitterdorf dürfte ohne Damm für den Hochwasserschutz erhalten bleiben © Raimund Heigl

Mit einer (gut besuchten) Informationsveranstaltung für die Bevölkerung gingen der Naturschutzbund Steiermark und das Komitee zur Erhaltung der kleinen Raabklamm am Montag im Gasthaus Ochensberger in St. Ruprecht an die Öffentlichkeit. Es wurden die bisherigen Schritte und was noch alles notwendig ist, bis tatsächlich etwas gebaut wird, nachgezeichnet.