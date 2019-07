Zum Glück war ein Pkw-Lenker nicht so schnell auf einer Straße in Frösau unterwegs, so ging ein Unfall glimpflich aus.

© FF Gleisdorf

Am Sonntag wich ein Pkw-Lenker gegen 7 Uhr in der Früh in Frösau (Gemeinde Sinabelkirchen) einem Reh aus. Der Wagen kam bei diesem Ausweichmanöver auf eine Böschung mit Steinschlichtung zum Fahren, an deren Ende der Wagen mit der Schnauze in einem Wasserdurchlass hängen blieb.