Der St.-Ulrich-Verein in Anger ist 50. Zum Jubiläum wurde die Ulrichs-Orgel saniert. Und ein Buch zeigt alle Sakraldenkmäler der Pfarre.

Ein Teil des Vorstandes des St.-Ulrich-Vereines der Pfarre Anger © KK

Die Ulrichskirche auf dem Külml in Feistritz bei Anger verfallen lassen, weil in der Pfarre Anger schon zwei weitere Kirchen zu erhalten waren? Das kam für eine Gruppe engagierter Menschen nicht in Frage: Sie gründeten den St.-Ulrich-Verein und setzten sich für den Erhalt der Kirche ein.