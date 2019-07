Nach 35 Jahren ist das Kolpinghaus in Weiz Geschichte. Anstelle des Internats für Schülerinnen und Schüler wird dort ein Jugend- und Familienhotel gebaut.

So soll das Jugend- und Familienhotel in Weiz aussehen © Architekt Wurzrainer

35 Jahre gab es das Kolpingheim in Weiz, jetzt ist Schluss. In den letzten Jahren war die Nachfrage nach Internatsplätzen gesunken, Kolping übernahm daher auch andere Aufgaben: Schulbuffet, Betreuung von Geflüchteten, Wohnassistenz für sozial Benachteiligte oder einen Integrationskurs in Kooperation mit der HTL Weiz.