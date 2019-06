Facebook

Jessica Schaffler & Band © (c) HERWIG HERAN

Tausende Besucher strömten am Freitagabend nach Weiz, um bei dem bereits zum 16. Mal veranstalteten Altstadtfest mitzufeiern. Auf fünf Bühnen, die an verschiedenen Plätzen in der Altstadt aufgebaut waren, sorgten 20 Bands für großartige Stimmung bei den Besuchern.