Noch rührte die Äskulapnatter das Meerschweinchen nicht an © FF Hofstätten an der Raab

Da staunten die Tierbesitzer aus Hofstätten an der Raab, als sie in den Käfig schauten, in dem sich normalerweise ein Meerschweinchen fröhlich tummelt: Ganz entspannt hatte sich eine fast 180 Zentimeter lange Äskulapnatter im Käfig zusammengerollt und schlief. "Sie war wohl nicht hungrig und hat sich neben dem vollen Buffet ausgeschlafen", sagt Andreas Kulmer, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hofstätten. Denn das Meerschweinchen kauerte völlig verängstigt in einer Ecke. Äskulapnattern sind nämlich Fleischfresser.