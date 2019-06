Kleine Zeitung +

Industrieansiedelung Weiz und St. Ruprecht: Eine Million für den Hochwasserschutz, Grundkauf und erweiterte Kooperation

Die St. Ruprecht - Weiz Industrieansiedelungs GmbH wird Grundstücke in Wollsdorf ankaufen und aufschließen. Außerdem steht die Hochwasserfreistellung in Preding Süd an. Die beiden Gemeinden möchten ihre Kooperation beim Kommunalsteuersplitting erweitern.