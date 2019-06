In St. Kathrein geriet ein Landwirt beim Kreiseln in Schieflage. Und: Auf einer sonst kaum befahrenen Straße kollidierten ein Kleinlaster und ein Lieferwagen.

Unfälle in St. Kathrein am Offenegg

Die Feuerwehr sicherte den Traktor, © FF St. Kathrein/Offenegg

Zwei Unfälle geschahen dieser Tage in St. Kathrein am Offenegg: Am Mittwoch gegen die Mittagszeit kam es auf einer nicht asphaltierten, sonst kaum befahrenen Gemeindestraße im Wald zwischen St. Kathrein und Oberhollerbach zu einer Kollision zwischen einem Kleinlaster und einem Lieferwagen, alle drei Insassen blieben laut Angaben der Feuerwehr unverletzt. Die Feuerwehr rückte zur Bergung der Fahrzeuge aus.