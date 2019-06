Gesund und schmerzfrei bleiben trotz sitzenden Berufs: Michael Krautinger und Werner Degen zeigen in Workshops, wie das geht.

Die Lehrerin Karin Wurm ließ sich beim Workshop in Passail von Werner Degen (rechts) und Michael Krautinger „einrichten“ © Sonja Berger

Was Michael Krautinger, Heilmasseur in Passail, besonders auffällt? Dass vor allem viele junge Menschen zu ihm kommen, die erst seit wenigen Jahren im Berufsleben stehen – oder besser gesagt: sitzen. „Nach nur wenigen Jahren Arbeit in einem sitzenden Beruf vor dem Bildschirm haben sie teilweise schon massive Probleme im Schulter-, Nacken- und Halswirbelsäulenbereich“, erzählt Krautinger.