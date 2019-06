Zum Kunstgenuss wurde die Präsentation des von Manu Delago in der Tiroler Bergwelt mit sieben Musikern und einer Musikerin gedrehte Film „Parasol Peak“ mit einem Konzertabend in Weiz

Rund um den Globus, zuletzt in Chicago und New York wurde das Meisterwerk von Manu Delago "Parasol Peak" gezeigt. Dank der Initiative vom Festival KOMM.ST. 1.9 mit dem großartigen Musiker Georg Gratzer, fand am Samstag Abend im Kunsthaus Weiz die Vorführung mit einem fantastischen Konzert mit den am Film beteiligten Musikern statt.