Vier Tage Programm 10.000 Besucher beim 48. Volksfest in Pischelsdorf

Das 48. Volksfest und der 34. Schlagersängerwettbewerb wurden in Pischelsdorf in der Oststeirerhalle innerhalb von vier Tagen ausgetragen. Eine Wirtschaftsmesse, das umfangreiche Programm und natürlich die Grillwürstel locken ca. 10.000 Besucher an.