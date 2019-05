Gleisdorf Bei den Schülern siegten die Neos

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Moderator Sebastian Grandits mit Thomas Waitz (Grüne), Elisabeth Kahr (SPÖ), Niko Swatek (Neos), Hedwig Staller (FPÖ) und Armin Amiryousofi (ÖVP) © Raimund Heigl

Nach Meinung der Landesschülervertretung kommt politische Bildung im Unterricht zu kurz. Daher hat sich die Organisation entschlossen, selbst aktiv zu werden und hat vor der EU-Wahl am 26. Mai fünf Podiumsdiskussionen für Schülerinnen und Schüler organisiert. Die letzte davon fand am Donnerstag im Forum Kloster in Gleisdorf statt. Mehrere oststeirische Schulen, darunter das BG Weiz und das Borg Birkfeld, waren mit dabei.