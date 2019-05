Am Sonntag und Montag schneite es in Fischbach und der Wind blies ordentlich durch das Dorf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wintereinbruch © Josef Baumgartner

Da war selbst Wetterbeobachter Josef Baumgartner etwas verblüfft, als er am Montag aus seinem Fenster in Fischbach schaute: Der Sturm wehte fröhlich Schneewehen vor sich her und legte sogar die darunter liegende grüne Wiese wieder frei. Dafür sammelte sich der Schnee an den Stellen, wo der Wind abgestoppt wurde.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.